Konečná zůstala po debaklu levice v europarlamentu sama. „Klíčová témata neumíme odkomunikovat,“ říká

Myslí si, že předvolební kampaň KSČM přitom probíhala dobře. „Měli jsme širokou levicovou kandidátku, mladé kandidáty a neměla jsem pocit, že by to dopadlo jenom jedním mandátem. Byli jsme poslední dva měsíce mezi lidmi v ulicích a reakce byly vesměs pozitivní,“ shrnula.

Považuje se nyní za jedinou českou levicovou europoslankyni. Z Babišova ANO se sice podle Konečné stalo „alespoň marketingově levicové hnutí“, ale chce zůstat v liberální frakci ALDE, kterou Kateřina Konečná za levicovou nepovažuje. „Je paradox, že hnutí ANO v České republice volí levicoví voliči, ale patří k nejfederalističější frakci, která v Evropském parlamentu je, k lidem, kteří chtějí jít Macronovou cestou,“ uvedla.

EU ať řekne, jak chce dál fungovat, žádá Konečná

Jak bude Evropská unie v příštích pěti letech fungovat, není zatím jasné. Začala jednání o obsazení klíčových funkcí. Konečné by nevadilo, kdyby se novým předsedou Evropské komise stal vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier, ale jen za předpokladu, že by zároveň nebyla předsedkyní Evropské rady Angela Merkelová. Německo-francouzský tandem v nejvlivnějších pozicích by považovala za velmi nebezpečný pro menší státy, jako je Česká republika.

Hlavně by si ale celá Unie podle ní měla konečně říct, čím chce být. „Je na čase, aby si členské státy řekly, jakou cestou se vydají: federalizace, suverenita, případně něco mezi. Ale pojďme se o tom bavit otevřeně a neskrývejme se za to, že o tom jednat chceme, ale vždycky do toho přijde něco důležitějšího,“ vyzvala komunistická europoslankyně. V posledních pěti letech se podle ní dělo právě to – k diskusi o budoucnosti kvůli důležitějším problémům nakonec nedošlo.