ŽIVĚ: Vláda má do 7. června najít peníze na dofinancování sociálních služeb, usnesla se sněmovna

Sněmovna chce po ministerstvech práce a sociálních věcí a financí návrh na doplacení dvou miliard korun na sociální služby. Návrh mají předložit poslancům do pátku příštího týdne. Už v úterý by měla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) poslancům říci, kdy peníze krajům pošle. Vyplývá to z usnesení, která schválila dolní komora. Na programu jsou od 14:30 také pravidelné interpelace na členy vlády.