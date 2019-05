Výkonná rada vyloučila z ODS radního Jesenice Langa, který na Facebooku nabádal k zabití prezidenta

„Pan Lang byl rozhodnutím výkonné rady ODS vyloučen kvůli závažnému porušení stanov,“ uvedla Havelková.

Radní v reakci prohlásil, že mu vadí, že nemohl straně vysvětlit své postoje. „Jestliže mi nedali možnost, abych vysvětlil členům, kteří o tom hlasovali, své důvody a postoje, a takhle rozhodli, tak klesli na úroveň komunistů z roku 1969. Pokud vedení toto pokládá za politickou kulturu, tak je mi z toho na zvracení,“ prohlásil Lang. Radním Jesenice zůstává, protože „zastupitelská demokracie naštěstí nepodléhá sekretariátům stran“.

Případ šetří pražští kriminalisté

Martin Lang na sociálních sítích vybízel k zabití prezidenta Miloše Zemana kvůli jeho souhlasu se zdaněním náhrad vyplácených církvi. Napsal, že Zeman je druhý Hitler a je potřeba ho „podřezat jako svini“.

Poslance, kteří hlasovali pro zdanění náhrad, pak označil za „proradná prasata“, která je třeba pozabíjet. Podle Zemana tak Lang vyzýval k „rozsáhlému teroristickému útoku“, protože pro zákon hlasovalo 114 poslanců.

Případem už se zabývá policie. Mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa uvedl minulý týden, že byla věc postoupena pražské policii. Pražští kriminalisté případ prošetřují pro podezření z vyhrožování násilím proti skupině obyvatel a proti jednotlivci.

Lang se po zveřejnění svého příspěvku omluvil a rezignoval na post předsedy místního sdružení ODS v Jesenici. Zůstal ale v radě města. Předseda ODS Petr Fiala však jeho vyjádření odsoudil. Řekl, že je naprosto nepřijatelné, i kdyby bylo myšleno jako nadsázka.

Kvůli kontroverznímu výroku zrušila výkonná rada členství i Klausovi

Lang není jediný, kdo v poslední době skončil ve straně kvůli svým kontroverzním výrokům. V půlce března zrušila výkonná rada ODS členství Václavu Klausovi mladšímu: „My jsme ho vyloučili, protože nechceme mít nic společného s člověkem, který ve sněmovně uvádí nevhodné příklady o holocaustu a říká, že má Česká republika co nejrychleji vystoupit z EU,“ kritizoval tehdy předseda strany Petr Fiala.

Ten se za Klausův výrok omlouval poslancům ještě přímo ve sněmovně. Klaus vyvolal bouři nevole, když komentoval roli českého parlamentu při přebírání evropských nařízení: „Mně to připomíná, my jsme jak židovský výbor, když nám řekli, že máme vypravit transport, a my jenom tak jako rozhodujeme, že teda ty nemocné ženy ještě nepošleme, ty půjdou až příštím vlakem. Ale jinak děláme to, co nám řeknou.“