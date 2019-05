Štěch: Babiš nám bere program, má dost peněz i dar zkreslovat. Svět ale sociální demokraty potřebuje

Milan Štěch se nedomnívá, že přes volební zisk pod čtyři procenta by na post šéfa ČSSD měl rezignovat Jan Hamáček. Předseda strany by se podle Štěcha neměl měnit po každých volbách. Sociální demokracie by se přesto měla dívat po nových tvářích. „V širším předsednictvu jsou zajímaví lidé, kteří mají jasná stanoviska a nejsou zatížení špatnou minulostí. Je potřeba dát jim příležitost,“ navrhuje Štěch.

V úterý řešili výsledek voleb také poslanci ČSSD, usnesení nebo výzvu ale nepřijali. Tým kolem Hamáčka má do konce června nachystat krizový plán, kterým by se strana řídila při přípravě kampaně pro krajské volby příští rok na podzim.

Sociální demokracie také není v nijak dobré ekonomické situaci, přiznal Štěch. „Na nutné věci peníze jsou. Musíme se chovat zodpovědně. Veřejnost vnímá, že nejsme schopní vyřídit věc s dědictvím pana Altnera. Ale sociální demokracie zajištěna bude, i v té nejhorší variantě je to lepší než celou věc natahovat,“ uvedl Štěch.

Sociální demokraté musí podle rozhodnutí Městského soudu v Praze z roku 2016 zaplatit dědicům bývalého advokáta ČSSD Zdeňka Altnera asi 338 milionů korun. S tím ale strana nesouhlasí – opakovaně žádala o odložení plateb.

Nerovný souboj s Babišem

Štěch se domnívá, že ČSSD musí být důraznější v komunikaci s veřejností i s hnutím ANO, s nímž tvoří menšinovou vládu. Česká společnost podle něj sociální demokracii potřebuje. „Jsem přesvědčen, že občani potřebují funkční sociální demokracii, aby se udržely hodnoty, které lidé nutně potřebují pro svůj život,“ řekl.

„ČSSD pro občany v minulosti hodně vykonala, zasadila se třeba o udržení dostupného kvalitního veřejného zdravotnictví. Na to i na další věci se zapomnělo. A výrazně k tomu přispěl premiér Andrej Babiš, který nás z pozice partnera ve vládě neustále napadal. My jsme to nedokázali zkomunikovat, nemáme takové finanční možnosti působit přes média jako on,“ řekl Štěch. Babiš ještě před převedením svého majetku do svěřenského fondu vlastnil vydavatelství Mafra nebo stanici Impuls.