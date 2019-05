Babiš nám sebral téma, účast v jeho vládě je pro nás handicapem, říká neúspěšný kandidát ČSSD

„Kvalita potravin se hodila, bylo to vhodně zvolené téma, co do práce dosavadních europoslanců kvalitně a odborně odvedené. Ale bohužel voliči to neocenili, nedokázali odlišit sociální demokracii od ostatních stran, když si dvojí kvalitu potravin vzaly všechny strany. To je na zamyšlení, je to chyba sociální demokracie a my se z toho budeme snažit poučit. Rázná politická akce je podle mě jedinou odpovědí na ten neúspěch,“ míní Hlaváček.

Odpovědí sociální demokracie by podle něj měla být daleko radikálnější politika a větší důraz na další témata, například na dostupnost bydlení, která je stále větším problémem v Česku i v řadě dalších evropských zemí.