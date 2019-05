Českem projedou americké konvoje. První o víkendu z Náchoda do Břeclavi, druhý v týdnu z Rozvadova

Českem projedou v příštích dnech dva početné vojenské konvoje. Američtí vojáci téměř se čtyřmi sty kusy techniky pojedou po českých silnicích a dálnicích z Polska a Německa na cvičení do Maďarska. Menší konvoj pojede již o víkendu z Náchoda do Břeclavi, větší skupina vozidel pak projede v polovině příštího pracovního týdne z Rozvadova do Břeclavi.