Čtvrtfinále s Německem na velké obrazovce pustí Frýdek-Místek nebo Most, Praha počítá až se semifinále

Po čtvrteční projekci čtvrtfinálového zápasu Česká republika – Německo ve Frýdku-Místku pořadatelé festivalu Meeting Point další promítání neplánují.

V Mostu tamní magistrát už uspořádal na velkoplošné obrazovce přenos utkání Česko – Švédsko v základní skupině. „Už jsme promítali, abychom zjistili, jestli o to je zájem. Z řad Mostečanů o to zájem pořád je,“ uvedla Klára Vydrová z kanceláře primátora Mostu. Proto jsou na mosteckém 1. náměstí po čtvrtečním přenosu čtvrtfinálového zápasu v plánu i další, pokud český tým uspěje.

Pokud český reprezentační tým postoupí do semifinále, případně do finále mistrovství světa, budou se tyto zápasy promítat rovněž na Staroměstském náměstí. „Projekce by se týkala i případného boje o třetí místo,“ řekl mluvčí magistrátu Hofman. „Na náměstí bude případně umístěná jedna velkoplošná obrazovka o velikosti devět krát pět metrů,“ dodal.