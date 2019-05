Předseda sněmovny Vondráček: Demonstranti neskousli výsledek voleb, je mi trochu líto té energie

Demonstranti se k protestu sešli v poslední době už několikrát, naposledy toto úterý, kdy se protest i z kapacitních důvodů přesunul na větší Václavské náměstí. Konec Benešové, jejíž jmenování podle demonstrantů zpochybňuje důvěru v nezávislost justice, zůstal v čele seznamu požadavků demonstrantů, jinak se ale projevy soustředily na Babiše.

„Celé se to transformuje do nějakých personálních požadavků – a nesouhlas s nějakou osobou, to mi moc sympatické není,“ uvedl k aktuálním protestům předseda sněmovny. Podle něj jsou demonstranti částečně proti prezidentovi Miloši Zemanovi a částečně proti premiérovi: „Neskousli výsledek voleb. Pro ně je premiér někdo, koho tam nechtějí, a vyjadřují tím svůj názor. A pak je spousta lidí, jako třeba z generace mých rodičů, kteří na demonstraci nikdy nepůjdou, protože jim to třeba ani nedovolí zdravotní stav.“

Ale také tito lidé mají podle Vondráčka stejné právo a stejně platný názor na to, co by se v Česku mělo dít. „Šli k volbám a ty volby nějak dopadly. A to by se mělo v prvé řadě respektovat,“ apeloval šéf sněmovny.

Vondráček se prý o demonstracích bavil i s několika velvyslanci a ti mu říkali: „Víte, ale když někde probíhají demonstrace, tak to znamená, že je to v pořádku. Že ta země je demokratická a svobodná a lidé mohou vyjadřovat svůj názor,“ uzavřel Vondráček.

Šéf Senátu Kubera: ČSSD by teď měla jedinečnou příležitost vládu opustit

Předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) ovšem uvedl, že lidé velmi citlivě vnímají, že už je tady vlastně jiná vláda, než ta, která získala důvěru v poslanecké sněmovně, i když to tak podle ústavy není.

„ČSSD se pomalu potácí na prahu volitelnosti a ten důvod je jednoduchý: je to proto, že se nechala do této vlády vmanévrovat a teď by měla jedinečnou příležitost tu vládu opustit. Ale obávám se, že se to nestane,“ dodal Kubera.