Politické strany finišují s kampaní před eurovolbami. Lídři i přes deštivé počasí vyrazili do ulic

V pražském metru pak finišovali s přesvědčováním voličů Piráti . Mezi jejich hlavní volební témata patří internet bez cenzury nebo boj proti daňovým únikům některých velkých korporací. „A téma, které je velmi horké i pro Českou republiku, to jsou daňové ráje, které jsou i na území Evropské unie. A to je potřeba řešit, pak zůstane našim občanům víc peněz,“ prohlásil předseda strany Ivan Bartoš.

Také Starostové a TOP 09 končili svou kampaň v Praze, ale na Vítězném náměstí. Mezi jejich priority patří udržení úzké evropské spolupráce nebo kvalita životního prostředí. „Osmdesát pět procent našeho exportu míří do Evropské unie, nebýt našeho členství, byla by tato země mnohem chudší,“ řekl společný lídr kandidátky Jiří Pospíšil.

Na pražskou Ladronku si naplánovala vrchol své kampaně opoziční ODS . Podle Petra Fialy nebudou následující volby jen o Evropské unii, ale půjde podle něj i o referendum o Babišově vládě: „Ve volbách mají občané i možnost se vyjádřit, co si myslí o vládě ANO, ČSSD a KSČM. V podstatě je ta vláda v poločase, a to je dobrý důvod dát jí zpětnou vazbu.“

Podobný názor na fungování Evropské unie mají i sociální demokraté . Jejich šéf Jan Hamáček se ve středu účastnil akce k založení domova důchodců v Chotěboři. Hlavním tématem ČSSD je férová Evropa. „Pokud hovoříme o férové Evropě, tak to znamená, že se Evropa bude chovat ke všem svým občanům stejně. My jsme upozorňovali na dvojí kvalitu potravin,“ připomínal Hamáček.

Volby do Evropského parlamentu se konají ve všech zemích Unie od čtvrtka až do neděle. Každá země si v tomto rozmezí může zvolit vlastní termín. Česko jako jediné volí ve dvou dnech: v pátek od 14 do 22 hodin a také v sobotu od osmi ráno do dvou odpoledne. Výsledky však zveřejní Český statistický úřad až v neděli večer, kdy se uzavřou poslední volební místnosti po Evropě.