Přes šest tisíc řidičů v Česku už letos ujelo od nehody, jejich počet stále roste

Na českých silnicích roste počet nehod, od kterých jejich viníci ujeli. Letos to za první čtyři měsíce bylo ve 6003 případech. Vyplývá to ze statistik Policie České republiky. Z celkového počtu 32 922 dopravních nehod, které policisté do konce dubna řešili, ujel z místa téměř každý pátý řidič. To je nejvíc za posledních 12 let.