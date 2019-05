ŽIVĚ: Zeman, Babiš a Hamáček jednali o české zahraniční politice i budoucnosti Unie

Zeman v úvodu jednání popřál Kuberovi ke „skvělému projevu v Terezíně“. Šéf Senátu při nedělním pietním aktu řekl, že totalita může být zahalena do prosazování politické korektnosti nebo multikulturalismu. Část senátorů se od výroku v úterý distancovala.

Účastníci hradní schůzky měli podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka mluvit zejména o Evropské unii. „Tento týden se uskuteční volby do Evropského parlamentu a nejvyšší ústavní činitelé mají zájem o to, aby účast občanů byla co nejvyšší. Debata se povede i o budoucnosti EU,“ uvedl mluvčí.

Tématem jednání mohlo být i obsazení některých postů v Unii. Hnutí ANO chce podle premiéra Andreje Babiše navrhnout na eurokomisařku opět Věru Jourovou. Dodal, že by uvítal, kdyby dostala na starost oblast vnitřního trhu. Jourová je od roku 2014 komisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví.

„Myslím, že paní Jourová svoji funkci zvládá. Zároveň platí, že eurokomisař má ve druhém období větší šanci získat lukrativnější portfolio,“ uvedl Hamáček. Premiér Babiš zopakoval, že s nominací Jourové počítá.

Politici mají jednat i o předsednictví ve visegrádské skupině (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), které Česko převezme na začátku července.

Mluvit by se mohlo i o dalších regionálních formátech spolupráce. Zeman na začátku června pojede do slovinské Lublaně na summit iniciativy takzvaného Trojmoří. Jednat na něm chce o stavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe. Iniciativa sdružuje 12 států, které leží mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem. Jejím hlavním cílem je především zlepšení dopravního propojení. Jeden z projektů počítá s výstavbou severo-jižní dálnice mezi Litvou a Řeckem, druhý s plynovodem, který by propojil terminály v Polsku a Chorvatsku.

Ústavní činitelé se scházejí k zahraniční politice jednou za čtvrtletí, naposledy jednali na konci ledna.