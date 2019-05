Vydatné srážky na severu Česka. Některé toky dosáhly už prvního povodňového stupně

Meteorologové varovali, že zejména horské oblasti na severu a severovýchodě Čech mohou ve středu ráno zasáhnout extrémní srážky. Aktuální výstraha se týká okolí Frýdlantu, Jablonce nad Nisou, Jilemnice a Tanvaldu v Libereckém kraji a Vrchlabí v Královéhradeckém kraji, a to od středeční půl osmé ráno do deseti hodin. Kvůli vydatnému dešti mohou některé řeky dosáhnout až druhého povodňového stupně. Na prvním stupni už je Labe ve Špindlerově Mlýnu a Smědá v Bílém Potoku. Varování před vydatným deštěm ale pro oblast severu a severovýchodu platí až do čtvrtka.