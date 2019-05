Ondráčkovu cestu zřejmě probere sněmovna. Je třeba se distancovat, souhlasí ANO

Podle záběrů zveřejněných na Twitteru přijali Ondráčka oficiálně představitelé mezinárodně neuznávané Doněcké lidové republiky a zahráli mu českou hymnu.

„Je to věc jeho voličů a jeho svědomí, že jezdí na tyto cesty, když jedná Poslanecká sněmovna. Já tak nepostupuji, ale každý jsme jiný. Z mého pohledu je to špatně, je to nešťastné, poškozuje nás v zahraničí tato jeho cesta, byť je soukromá. Nám se to vůbec nelíbí,“ konstatoval Faltýnek v Otázkách Václava Moravce.

Ondráček ve středu řekl, že cesta byla soukromá a že Česko oficiálně nezastupoval. Na Facebooku se ohradil proti slovům ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), že dělá Česku ostudu.

Poslanec Ondráček dělá ostudu České republice. Na této cestě oficiálně ČR nezastupoval. Kromě videa s tímto “úspěchem” nevím, jaký byl cíl jeho cesty. https://t.co/EIc0IcLut7 — Tomáš Petříček (@TPetricek) May 15, 2019

Zahraniční výbor sněmovny se ve čtvrtek usnesl, že nešlo o oficiální cestu sněmovní delegace a zdůraznil, že podporuje územní celistvost Ukrajiny. Stejné usnesení doporučil přijmout i sněmovně. „Už tam jsem avizoval, že tento bod podpoříme,“ potvrdil Faltýnek. Jiný názor má místopředseda SPD Petr Fiala, podle kterého je dostačující distanc výboru.

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová doufá, že výsledkem projednání na plénu Poslanecké sněmovny bude usnesení poslanců, které Ondráčkovu cestu jednoznačně odsoudí. „Je jedním z členů Poslanecké sněmovny a ta by to měla důrazně odsoudit. Měla by ujistit Ukrajinu, že opravdu nezpochybňujeme, že v tomto případě jde o její území a žádná Doněcká republika, která se tváří jako samostatný stát, není námi uznávána,“ dodala Pekarová Adamová.

Česká diplomacie se od cesty distancovala už ve středu, Ondráčka kritizovali i opoziční politici. Česko samozvané republiky proruských separatistů neuznává a trvá na tom, že jimi ovládaná území, stejně jako Ruskem anektovaný Krym, jsou nedílnou součástí Ukrajiny.

Prezident Miloš Zeman soudí, že pokud byla cesta komunistického poslance soukromá, nikomu do ní nic není.