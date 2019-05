Studené počasí končí. Oteplí se, ale příští týden bude i hodně pršet

Nejvíce srážek spadne v příštím týdnu, postupně bude přeháněk, deště a bouřek ubývat. V první polovině června se očekávají srážky průměrné nebo i slabě podprůměrné.

Podle předpovědi na příští týden má hodně pršet od pondělí do středy, ojediněle by se hlavně na jihozápadě Čech mohly objevit i vydatné srážky. Teploty nepřekročí dvacítku. Obloha by se měla projasnit ve čtvrtek a v pátek, na konci týdne může teploměr vystoupat až ke 24 stupňům, pak se zase trochu ochladí.