Po obroučkách by pojišťovny mohly přestat hradit dospělým i rovnátka. ČSSD to považuje za porušení koaliční dohody

Počet dospělých pacientů s rovnátky v posledních letech roste. Většinou ale řeší pouze estetické vady a podle lékařů by si pacienti právě v těchto případech měli hradit aparáty sami.

Právě to navrhuje i Stomatologická komora a zdravotní pojišťovny. Od dosažení věku 22 let by si lidé sami hradili i lékařskou péči. S výjimkou zdravotních vad a těch, kdo léčbu už započali.

„Jde o to, aby byla dostatečně hrazena péče o děti. Řada maminek má problém, že nemůže najít ortodontistu. Z péče pro dospělé by se nově peníze přesunuly, jsou to řádově stovky milionů,“ vysvětluje prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Podle ČSSD je navýšení spoluúčasti porušením koaliční dohody

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (nestraník za ANO) je návrh relevantní: „Pokud by to vedlo k tomu, že se zkvalitní péče pro děti a mladistvé, tak to z mého pohledu logiku dává.“