Na pražském letišti o sebe zavadila dvě letadla

„Při pojíždění po pojezdových drahách došlo ke kontaktu dvou letadel, a to koncem křídla jednoho letadla s koncovou částí druhého. Všichni cestující jsou v pořádku a provoz na letišti není nijak omezen,“ uvedl Pacvoň.

Mluvčí Smartwings Vlaďka Dufková uvedla, že se nehoda stala mimo vzletovou dráhu. Rozsah poškození letadel a délku jejich případné opravy společnost nyní zjišťuje.

Vyšetřování na tři měsíce

„Jedno letadlo objíždělo druhé. Pak je to na přesné práci pilotů, kteří se musí soustředit a musí to pozorovat jen očima. Nemají žádný přístroj, který by určil přesnou vzdálenost letadla. S největší pravděpodobností tedy budou na vině piloti,“ řekl pro ČT Josef Bejdák z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

Podle jeho slov šlo o malou nehodu bez velkých následků. Vyšetřování příčin srážky podle něj potrvá zhruba tři měsíce. Viníkovi v krajním případě hrozí zastavení činnosti, o čemž rozhoduje Úřad pro civilní letectví, případně samotný dopravce.

Jedno z letadel mířilo do Funchalu na portugalském ostrově Madeira. Cestovalo v něm 160 pasažérů. Druhé letadlo se 118 lidmi mělo letět do Monastiru v Tunisku. Pro obě linky společnost připravuje náhradní letadla, která by měla být zřejmě připravena v řádu několika hodin. V obou případech šlo podle Dufkové o letadla Boeing 737-800.