Opravy historické techniky přijdou na miliony. Nejdříve ale musí tragédii došetřit policie

Nejvíce práce ale bude uvnitř. Zcela shořela elektroinstalace a k opravě bude nutné demontovat věž. Snazší bude oprava Stuartu. Na něm ve Smržovce pracovali do poslední chvíle před odjezdem směr Plzeň a z nešťastné cesty se vrátil jen s malými škodami.

Opravy by měly začít poté, co pojišťovna dokončí vyšetřování nehody. „Cena by měla být do 3,5 milionu, když tam nebudou ještě skryté závady,“ vyčíslil Janoušek.