Gerloch: Úvahy o rušení vrchních soudů a státních zastupitelství nejsou koncepčně promyšlené

Nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) krátce po uvedení do funkce v rozhovoru pro Lidové noviny oživila diskuzi o tom, jestli nezredukovat čtyřstupňovou soustavu v Česku. Chtěla by reformovat justici tak, že by zanikly vrchní soudy a s nimi i vrchní státní zastupitelství. Sama zdůraznila, že jde o dlouhodobý záměr.

„Je třeba říci, že jakmile mluvíme o nějakých úvahách, tak je poměrně daleko k návrhu zákona,“ uvedl k tomu vedoucí Katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Aleš Gerloch.

S ministryní by podle svých slov souhlasil v tom, že pokud je potřeba něco upravovat, tak symetricky. „Před několika lety byl návrh to udělat nikoliv symetricky, ale skutečně zrušit jenom Vrchní státní zastupitelství, to myslím, že nedává smysl,“ doplnil Gerloch.