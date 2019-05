Konec příspěvku na brýle vyvolává spor v koalici. ČSSD je proti, Vojtěch mluví o pokrytectví

Sociální demokracie vidí ve změně porušení programového prohlášení. „Pokud ministerstvo zdravotnictví přistoupilo k tomuto kroku, které ve svém důsledku znamená zvýšení spoluúčasti, tak je to věc, která jde proti prohlášení vlády. My to budeme chtít řešit na nejbližší koaliční radě,“ prohlásil Hamáček.

Zrušení příplatku ministr zdravotnictví obhajuje. Pokud se dnes hradí 150 korun na obroučky, které stojí řádově tisíce korun, tak přínos pro pacienta je ve srovnání s administrativou s tím spojenou mizivý, tvrdí Vojtěch.