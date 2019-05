Varování před jízdou v protisměru přibude. Ministr to cítí jako dluh, provozní slepoty už se nebojí

Od března varují výrazné značky, které zdůrazňují zákaz vjezdu do špatného směru, řidiče na dálnici D1 u Českého Šternberka, na téže dálnici v Ostravě, na začátku D2 v Brně a na dálnici D6 u Sokolova. To je ale vše. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic hovořil o obavě, „aby u řidičů nedošlo k takzvané provozní slepotě“, tehdejší ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) dokonce zpochybnil policejní statistiku počtu aut, která ročně vjedou do protisměru.

Nový ministr Vladimír Kremlík se ale provozní slepoty řidičů nebojí. „Osazení těch značek – jak je běžné v zahraničí – je první krok, co musíme udělat, co dlužíme a co už dávno mělo být uděláno,“ řekl. S ministrem vnitra se shodl, že je třeba celý proces urychlit. Přesný počet nových značek ani místa, kde se objeví, ale zatím Kremlík neprozradil s tím, že policejní návrhy analyzují další orgány. Značky by se pak u dálnic měly začít objevovat během června, do konce měsíce chce ministerstvo provést první vlnu.