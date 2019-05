Sobota přinese déšť a ochlazení. Odolá tomu do večera jen východ republiky, oteplí se až v úterý

O víkendu se ochladí

Víkendové ochlazení přijde od západu Čech. Frontální systém, který přejde přes území státu, se na západ Česka dostane už v sobotu během odpoledne. Na západě země tak bude jen kolem 13 stupňů, jinde teploty vystoupají na 15 až 19 stupňů a jih Moravy se možná dočká i dvacítky.

Od západu se také postupně rozprší. Srážky se na Moravu a do Slezska dostanou později odpoledne nebo k večeru. Na většině území spadne do 5 milimetrů srážek, na severovýchodě Čech a na jihu Moravy to bude až čtyřikrát více.

V neděli bude pršet ještě více a teploty se dostanou na zhruba 9 až 13 stupňů. O stupeň tepleji by mohlo být na jihu Moravy, zároveň ale vítr sníží pocitovou teplotu až o 3 nebo 4 stupně. Na mnoha místech spadne okolo 10 milimetrů, v Polabí a na severovýchodě Moravy i ve Slezsku by mohlo napršet i 20 milimetrů.

Tepleji bude až v polovině týdne

Oteplení se dočkáme až v úterý nebo ve středu. Pondělí bude zřejmě nejchladnější den týdne s teplotami okolo 8 až 12 stupňů, bude také oblačno a mohlo by pršet.

V úterý oblačnosti ubyde, místy ale ještě budou přeháňky. Teploty už se vyšplhají na 12 až 16 stupňů. Ve středu by to mohlo být o další dva stupně Celsia navíc a převládat by mělo polojasno. Ve středu a ve čtvrtek už by měly být srážky jen ojedinělé.