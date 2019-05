Zvládat nebezpečné letové iluze naučí české piloty nový přístroj

Letové iluze vznikají například při nepříznivém počasí, tmě nebo vinou běžných optických klamů.

„Člověk se nevyvinul k tomu, aby létal. Když letí, je vystaven naprosto nezvyklému podnětovému okolí, se kterým si jeho tělo nedokáže dobře poradit. Tak vznikají falešné pocity, nesprávné interpretace letu, kdy pocit neodpovídá tomu, jak ve skutečnosti letím,“ přiblížil náměstek ředitele pro výcvikově expertizní činnost ústavu Petr Došel. Pilot podle něj musí při boji s iluzí vyřadit své pocity a „slepě věřit přístrojům“. To je přitom nepřirozené, a proto se to musí trénovat, dodal Došel.

Simulátor dodala ústavu firma Glomex MS zhruba za osmdesát milionů korun. „Simulátor je speciálně konstruovaný tak, že se let nahrává a jakékoliv chyby se zpětně vyhodnocují, záznam se pilotovi přehraje. V tom spočívá hodnota výcviku, pilot se naučí na vlastní chybě, kde ji udělal. Není to o tom projít – neprojít, je to o tom, aby se to pilot naučil,“ řekl projektový manažer firmy Glomex MS Petr Novák.

Na přístroji budou trénovat armádní i civilní piloti

Ministr obrany si v úterý nový přístroj vyzkoušel jako první. Na simulátoru budou trénovat především piloti české armády, spojeneckých armád i civilní piloti, uvedl Metnar. Peníze na přístroj podle něj přišly nejen z ústavu, ale i z resortu obrany.

Ředitel ústavu Petr Chmátal vyzdvihl, že se instituci podařilo stroj pořídit za nižší cenu než za 86 milionů, které při vyhlašování otevřeného výběrového řízení očekával. „Bylo by nedůstojné, kdybychom neměli dost peněz, vůle a organizačních schopností, abychom tento přístroj obnovili,“ podotkl.