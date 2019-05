Výměny ministrů? Podle Fialy znak neschopnosti, podle Babiše lepší než hájit, co ne zcela funguje

Na působení Jana Kroupy měl prý jiný názor než ke konci dubna skončivší ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). „Kdybych byl šéf ŘSD v prosinci, když napadl sníh a lidé tam čekali, tak sednu do auta, jedu tam na místo, volám krajskému řediteli na Vysočině, volám premiérovi, ať mi pomůže, a jdu přímo na místo to řešit. Nakonec to bylo tak, že já jsem je musel pobízet, aby vůbec reagovali,“ rozhořčil se.

Na námitku, že za takový postup při vstupu do politiky kritizoval do té doby vládnoucí strany, odvětil, že pokud čas je, tak se výběrová řízení konají. Vyjmenoval případy personálních výměn v České poště , Generální inspekci bezpečnostních sborů nebo společnosti ČEPS . „Ale tady nebyl čas,“ podotkl s odkazem na ŘSD.

Klíčový problém nevidí ve vedení ŘSD, ale ve vedení ministerstva. „Za ministra Ťoka se nestavělo, všichni to viděli,“ kritizoval s tím, že vláda přitom mohla těžit z rekordního ekonomického růstu.

„U nás ministry vybírám já“

Na dotaz, o čem vypovídá šest personálních změn ve vládě během roku, Babiš odvětil: „Získat dobrého ministra je složité. U nás to není, že si krajské organizace nominují ministry podle toho, jestli je zvolen předseda, nebo není zvolen. U nás to tak není. U nás ty ministry vybírám já. Samozřejmě ne vždy to dopadne dobře.“

„Rozdíl mezi mnou a těmi ostatními je v tom, že když někoho vyberu a zjistím, že to ne úplně funguje, tak za ním nebudu tvrdošíjně stát,“ doplnil premiér. Připomněl, že šéfa Kosteleckých uzenin měnil asi devětkrát.

Podle Fialy je tento přístup problematický, protože chybí kontinuita. „Kdybyste takhle řídil firmu, tak špatně dopadnete. Přece nemůžete udělat šest změn ve vedení za jeden rok,“ prohlásil.

Rozkývaná kultura

Židle se rozkývala také pod ministrem kultury Antonínem Staňkem (ČSSD). Poté, co odvolal ředitele Národní galerie a Muzea umění Olomouc vznikla petice za jeho odvolání, kterou podepsaly přes čtyři tisíce lidí. Babiš řekl, že společně se šéfem ČSSD Janem Hamáčkem se s jejími iniciátory ve čtvrtek sešel. Osud ministra je však v rukou sociální demokracie.

„Pokud mi (Hamáček) navrhne odvolání ministra kultury Staňka, tak já ho samozřejmě odvolám,“ sdělil. Svůj názor na Staňkův výkon zatím veřejně sdělit nechce.

Fiala má pochybnosti o tom, jak může Staněk dál působit ve funkci, když se proti němu postaví taková část kulturní veřejnosti, kterou nedokáže přesvědčit, že výměny jsou na místě. K samotnému dění ve zmíněných galeriích se nechce vyjadřovat.

Předseda ODS obvinil Babiše, že se chová alibisticky, když Staňka odmítá hodnotit. „Jestli máme problémy ve spravování kulturních institucí, tak se to týká nás všech a nemůže se to nechat, že to je pole sociální demokracie, ať si tam dělají, co chtějí,“ rozčílil se Fiala.