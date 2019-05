Zrušení vrchních soudů by mohlo zahltit ty okresní, reaguje šéfka Soudcovské unie na návrh Benešové

Marie Benešová v rozhovoru, který poskytla Lidovým novinám, oživila diskusi o tom, kolik soudů by v Česku mělo být. Chtěla by reformovat justici tak, že by zanikly vrchní soudy a s nimi i vrchní státní zastupitelství. Sama zdůraznila, že jde o dlouhodobý záměr. „Toho se ve funkci zřejmě nedožiju,“ podotkla.

„Je to pouze první bod návrhu, který musí být daleko komplexnější, než že si jenom řekneme, zrušíme vrchní soudy, zrušíme vrchní státní zastupitelství. Potom by to znamenalo, že by patrně všechny kauzy začínaly v prvním stupni na okresní úrovni, krajské soudy by byly pouze odvolacím orgánem. (…) Musely by se přeorganizovat krajské soudy, okresní soudy,“ upozornil prezident Unie státních zástupců Jan Lata.

Prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová se domnívá, že případná změna dopadne hlavně na nejnižší soudní úroveň, tedy okresní soudy. „Ty jsou v našem prostředí zranitelné i v současné době a tam by byla přesunuta významná agenda. Museli bychom se bavit o tom, jakým způsobem naložit s jejich počtem, jejich vedením a tím, jak mají být veliké,“ podotkla.