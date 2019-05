S víkendem přijde ochlazení a déšť. V sobotu dokonce zasněží

Noční teploty mohou v oblastech s nízkou oblačností klesnout až na minus 4 stupně Celsia. Odpolední teploty se pak mají pohybovat mezi 7 a 11 stupni.

Deště zmírňují sucho

S příchodem příštího týdne se má opět pozvolna oteplovat. Pršet a sněžit už by mělo jen výjimečně. Pondělní teplotní průměr se bude točit kolem deseti stupňů, v úterý se už bude pohybovat o dva stupně výš. „Bude se nadále oteplovat, ale zase bude přibývat oblačnosti a častěji se v druhé polovině příštího týdne vyskytne déšť. To by mělo pršet na většině území,“ dodává Marie Odstrčilová.