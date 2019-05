Kandidáti za uskupení ROZUMNÍ a Národní demokracie - STOP MIGRACI - NECHCEME EURO do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční ve dnech 24. a 25. května. S volebním číslem 12 usiluje o hlasy uskupení ROZUMNÍ a Národní demokracie - STOP MIGRACI - NECHCEME EURO. Lídrem kandidátky je Adam Benjamin Bartoš (ND). Rozumní kandidovali také v minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2014, kdy obdrželi 1,63 procenta hlasů. Národní demokracie tehdy dosáhla 0,46 procenta. Žádná z těchto stran nezískala mandát europoslance.