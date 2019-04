Návrat skautů před třiceti lety předznamenal ilegální časopis

Skauti byli na konci osmdesátých let zakázaní. „ČIN se přihlásil k tomu, že si myslí, že se uvolňuje doba a že se může o skautingu mluvit. Naprosto zásadní byly informace o tom, jak to vypadá ve světě, třeba zpráva o obnovení hnutí v Maďarsku,“ přibližuje vedoucí skautského archivu Roman Šantora. On sám tehdy jako sedmnáctiletý dostal kopii prvního čísla od spolužačky.