Značky varující řidiče, že jedou do protisměru, by policie chtěla dát na 130 míst. Objevily se jen na čtyřech

Zatím je začátkem března silničáři vztyčili na čtyřech místech. Například na D1 je to sjezd na 41. kilometru od Prahy a na 357. kilometru od Brna. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla tak nyní celkem stojí sedm značek. „Nemám informaci o tom, že bychom měli k dispozici nějaká další rozhodnutí,“ uvedl Rýdl. Ministerstvo dopravy uvedlo, že další žádosti zatím posuzuje, ovšem neudalo časový rámec.

Místa, kde by speciální značky měly stát, vybírá policie, finální rozhodnutí je ale na ministerstvu dopravy. „Policie vytipovala zhruba 130 míst, která jsme zaslali ministerstvu dopravy s žádostí na osazení této atypické dopravní značky,“ přiblížil ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

Ministerstvo se obává, aby se nevytratila výstražná funkce

O přínosu plošného použití značek se jednotlivé složky státu přou. Podle ministerstva by se lidem okoukaly a ztratily by výstražnou funkci. Policie je naopak přesvědčená, že opatření by výrazně snížilo počty podobných případů. Odkazuje přitom na zkušenosti ze zahraničí.

Loni se jen na dálnicích dostalo do protisměru 327 aut, tedy skoro každý den jedno. Podobné to bylo i v dalších letech. Ne všechny případy končí nehodou. Pokud ale kolize nastane, následky bývají vážné.