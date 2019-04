Spory kolem ministerské vyhlášky: Podle ekologů umožní elektrárnám vypouštět více rtuti do ovzduší

Kvůli toxické rtuti, kterou do ovzduší vypouštějí uhelné elektrárny, vypukl spor mezi ekology a ministerstvem životního prostředí. To chce totiž v zákonné vyhlášce prosadit takzvanou „nejistotu měření“. Ekologové se však proti tomu bouří a tvrdí, že by tím stát nepřímo zvýšil emisní limity rtuti až o 40 procent. Ministerstvo ovšem kritiku odmítá, kvalita ovzduší podle něj neutrpí.