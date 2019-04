O stamiliony z církevních restitucí je velký zájem. Ministr Staněk by je chtěl dát na památky, komunisté na boj se suchem

Poté, co vláda spolu s komunisty prosadila zdanění církevních náhrad, se začínají jednotlivé strany i resorty přetahovat, kdo by měl mít tyto peníze pod palcem. Ročně by měly církve státu na daních zaplatit asi 380 milionů korun.

Hlásí se o ně ministerstvo kultury, které by je chtělo použít na opravy památek. „Snažím se, aby ty prostředky, pokud zůstanou v rozpočtu, šly na památky, které je skutečně potřebují,“ podotkl ministr Antonín Staněk.

Komunisté, kteří si při loňském vyjednávání o podpoře vlády zdanění náhrad vyžádali, ale chtějí mluvit i do toho, jak je stát použije. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa by spíše než do kultury měly jít do lesního hospodářství a na boj se suchem. „Od ochrany vody po řešení kůrovce je tam problémů dost. Peníze tam budou určitě potřeba,“ řekl.

Ministryně financí Alena Schillerová ale odmítá jedno i druhé. Miliardy z daní nechce nijak konkrétně vázat. „Jsem principiálně proti vázání jakýchkoli daňových příjmů – daňových asignací na konkrétní účely,“ zdůvodnila.