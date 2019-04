Levně prodat, draze nakoupit. Soud potvrdil čtyři roky vězení pro bývalého šéfa Čepra

Spolu s Kadlecem čelil stíhání i bývalý obchodní šéf Čepra Alexandr Houška. Jeho podílem na trestné činnosti se bude odvolací soud zabývat příští měsíc. Původně o něm měl rozhodovat také ve čtvrtek, Houška se však podle advokáta vpředvečer zasedání zranil a skončil v nemocnici.

Odvolání Kadlece soud odmítl. „Odvolání obžalovaného Kadlece jsme shledali naprosto nedůvodné a ztotožňujeme se s názorem, k němuž dospěl obvodní soud. (…) Obžalovaní nejméně od listopadu 2003 do září 2005 – tedy téměř dva roky – vstupovali do obchodů a jednání se společností Czech Energospace, které zcela evidentně byly pro společnost Čepro jednostranně nevýhodné,“ uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Eva Brázdilová.

Soudkyně: Kadlec byl vědomým článkem řetězce

Šestapadesátiletý Kadlec uvedl, že s trestem nesouhlasí a že podá dovolání k Nejvyššímu soudu. Dodal, že uhradit škodu není v jeho silách. Zdůraznil, že jakožto generální ředitel neobchodoval s pohonnými hmotami a že za obchodní politiku Čepra zodpovídá obchodní úsek podniku.

Soudkyně to však odmítá. „Obžalovaný Kadlec byl vědomým článkem řetězce. Je naprosto vyloučené, že by nevěděl, co činí a jaký je efekt celého souboru těchto kroků,“ podotkla.