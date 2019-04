Aplikace Doložkomat odhalila za první měsíc 140 nezákonných exekucí

„Automaticky lze zastavit jen exekuce s netransparentním výběrem rozhodce, ale další společnosti mají exekuce problematické, jenže to je třeba řešit individuálně. Takže úpravy Doložkomatu budou probíhat jen v rovině rozšiřování okruhu netransparentních rozhodčích smluv,“ nastiňuje Hůle budoucí vývoj.

Doložkomat spustil Člověk v tísni na začátku března. Dlužník do něj zadá jen několik základních údajů, jako je jméno původního věřitele a datum uzavření úvěrové smlouvy. Aplikace pak vyhodnotí, zda umí exekuci zastavit. Pokud ano, rovnou připraví návrh na zastavení ve formátu pdf. Ten si dlužník může vytisknout, podepsat a poslat exekutorovi.

Podle Němce nejsou návrhy na zastavení exekuce z Doložkomatu formulovány příliš dobře. „Na zastavení exekuce to stačí. Exekuce se zastaví. Ale už se neřeší náklady té exekuce,“ kritizuje Němec. Dlužník se podle něj může domáhat vrácení už zaplacených nákladů spojených s exekucí. „A to můžou být desítky tisíc. Leží tam obrovské miliony, o které ti lidé přijdou,“ vypočítává.

Aplikace míří na dluhy z úvěrových smluv velkých úvěrových společností, jako jsou Home Credit, Essox, Cetelem a dalších. Úvěrové smlouvy těchto společností totiž jednotně obsahovaly neplatné rozhodčí doložky. To znamená, že v nich bylo ustanovení, podle kterého měl řešit spor z úvěrové smlouvy namísto soudu rozhodce.

Aplikace sice dlužníky odkazuje na pomoc dluhových poraden. Jenže podle Němce takové poučení nestačí: „Kdo si na to vzpomene, až jim přijde usnesení o zastavení? Nikdo. Čekáme na to, až nám začnou chodit lidi a budou se ptát ‚Kdy nám přijdou peníze?' A my jim řekneme, že nepřijdou.“