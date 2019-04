Lesy se zase zazelenají, sucho mají zahnat stovky tůní a nádrží

video Události v regionech: Více než miliardu korun investují Lesy ČR do staveb, které zadrží vodu v krajině

Česko se potýká se suchem a dobře patrné je to i v některých lesích, kde začíná být zelená barva vzácností. Vládne jim šeď sucha. Lesy ČR slibují, že to změní a do staveb, které vodu v lesích zadrží, investují víc než miliardu.

„Budeme budovat malé vodní tůně, malá vodní díla, ale i malé plochy, které pomohou vodnímu režimu v lesním hospodářství – například mokřady, revitalizace potoků a podobné projekty,“ plánuje generální ředitel státního podniku Josef Vojáček.

Příkladem může být již provedená úprava tříhektarového Lovětínského rybníka. Má opravenou hráz i nová stavidla a v důsledku zadrží více vody. „Aby nádrž v době přívalových dešťů mohla zadržovat vodu a v době přísušků ji pomalu upouštět,“ upřesnil vodohospodář Lesů ČR Tomáš Hofmaister.

V součtu připravily Lesy ČR 365 projektů, z toho 73 nádrží bude zcela nových a 292 čeká obnova. „Je to největší projekt v historii státního podniku. Chceme, aby přibývaly další akce, které podporují režim vody v krajině,“ podotkl ředitel Vojáček.