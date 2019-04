Velvyslancem při NATO má být náměstek ministra obrany Landovský

Novým českým velvyslancem při NATO se má stát dosavadní náměstek ministra obrany Jakub Landovský (ČSSD). Řekl to ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) během návštěvy v Německu. Podle něj by měl Landovský do funkce nastoupit v řádu měsíců. Vystřídat má Jiřího Šedivého, který zastupuje Česko v Alianci od září 2012.