Muž znásilnil dívku a utopil mladíka v odpadní jímce. Soud mu potvrdil výjimečný trest

24. března 2015 – Vrchní soud v Praze zmírnil doživotí na 30 let vězení recidivistovi Pavlu Pekárovi, souzenému za vraždu ženy z Pardubicka. Oběť podle obžaloby tloukl a kopal do hlavy, nožem jí zasadil tři rány do trupu a nakonec ji uškrtil rukama a kabelem. V říjnu 2015 potvrdil rozsudek i Nejvyšší soud.