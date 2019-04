Babišovi docházejí lidé, kritizuje premiéra opozice. Připisuje mu selhání Ťoka a Novákové

„Selhání Marty Novákové by vydala na samostatný článek,“ uvedl v reakci předseda ODS Petr Fiala. Zmínil slova ministryně o tom, že lidé si sami mohou za drahá mobilní data či nedávný incident, kdy zástupce Tchaj-wanu musel na žádost čínského velvyslance opustit setkání zahraničních investorů se zástupci ministerstva. Po této události měla podle Fialy rezignovat Nováková sama.

Po Novákové podle šéfa občanských demokratů zůstane například chaos kolem obsazování Energetického regulačního úřadu a ČEPS. „Nesplněné sliby o těžbě lithia státem a zahájení tendru na dostavbu Temelína jen dokazují, že 'odborníci' vybíraní Andrejem Babišem ministerské úkoly nezvládají,“ dodal Fiala. Nástupce Novákové bude podle něj moci těžit z toho, jak nízko nastavila laťku.

Konec Novákové podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše dokazuje, že Babišovi došli kompetentní lidé. „Neschopnost řešit mobilní data i skandální jednání s hosty z Tchaj-wanu? Obojí jde 'na triko' panu Babišovi,“ uvedl Bartoš na twitteru.

Premiér odvolanou Martu Novákovou svým způsobem hájil, podle jeho slov není jednoduché přesunout se z privátního sektoru do státní správy, která funguje naprosto odlišným způsobem. „Ona by jistě fungovala i bez ministrů, ale ministři jsou tam na to, aby se pokusili státní správu směřovat podle politického programu. Já jsem si to s paní ministryní vysvětlil,“ uvedl Babiš poté, co ji o odvolání informoval. Působení Dana Ťoka, který ve vládě končí z vlastního rozhodnutí, pak hodnotí Babiš jako úspěšné.

Roman Onderka uvedl, že změny na ministerstvech průmyslu i dopravy jsou logické. „Tam se ukazovala určitá stagnace ministerstva průmyslu pod vedením paní ministryně Novákové. Co se týče dopravy, tam to spíš vypadalo, že panu ministrovi dochází dech, protože některé problémy, které byly spojené s tímto ministerstvem, se musely řešit i na plénu sněmovny,“ uvedl místopředseda ČSSD.

Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil uvedl, že výměna Novákové nezbavuje Babiše zodpovědnosti za drahá mobilní data. „Místo kvalitativních změn jsme svědky toho, jak premiér obsazuje posty ministrů stylem tahání králíků z klobouku, aby je po čase zase odvolal a slíbil, že bude líp,“ uvedl Pospíšil.

Nový předseda lidovců Marek Výborný na twitteru napsal, že průmysl by si zasloužil manažerské řízení. „Oba budoucí ministři vstupují na horkou půdu. Panu Havlíčkovi přeji, ať ho nedostihnou žádná 'data' ani diplomatické skandály a panu Kremlíkovi lépe opravované dálnice místo ministerských doporučení pořídit si navigace,“ vzkázal na stejné sociální síti adeptům na ministry průmyslu a dopravy šéf STAN Petr Gazdík.

Předseda SPD Tomio Okamura má za to, že lidi, kteří nejsou poslanci, si Andrej Babiš vybírá do ministerských křesel proto, že je může snáze kontrolovat. Ministr, který je zároveň poslancem, zůstává totiž podle Okamury poslancem i po případném odvolání z čela resortu. „Když si vezme člověka zvenčí, má ho totálně v hrsti. Protože když ho odvolá, tak tento ministr prostě končí. Nic jiného už nemá, není už poslancem. (Babiš) chce mít poslušné a loajální lidi, kterým jen přikáže co a jak,“ tvrdí předseda SPD.

Podle něj ale rovněž plnou odpovědnost třeba za neřešení problémů v dopravě a infrastruktuře nese premiér. „Chci zdůraznit, že to půjde plně na hlavu Andreje Babiše,“ dodal Okamura.

Předseda KSČM, která podporuje menšinovou vládu ANO a ČSSD, nevidí důvod litovat odchod ministra dopravy Dana Ťoka. Komunisté ho dlouhodobě kritizují, velmi hlasitě tak činili třeba při opakovaných kolapsech dopravy na D1 na konci loňského roku. S ministryní Martou Novákovou komunisté potíže neměli.