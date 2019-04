Aprílové počasí je, když... Koncem týdne nasněží

Po teplém začátku měsíce se duben rozhodl ukázat, co je to aprílové počasí. V příštích dnech se dramaticky ochladí. Ve druhé polovině týdne ani na počátku příštího nepřesáhnou teploty deset stupňů Celsia. Naopak by o víkendu mohlo v polohách nad 400 metrů sněžit.