Bojovat s chudobou Praha nedovede, tvrdí NKÚ. Podle města kontroloři problematice nerozumí

Praha by měla mezi lety 2014 a 2020 vydat na sociální začleňování a boj s chudobou 1,3 miliardy korun. V prvních čtyřech letech utratila asi třetinu této částky, konkrétně 393 milionů, které rozdělila na 92 projektů. Výsledky jsou ale podle Nejvyššího kontrolního úřadu slabé.

V hlavním městě by například mělo do příštího roku vzniknout 137 nových sociálních bytů. Ve schválených projektech se ale zatím příjemci zavázali k tomu, že jich postaví pouze 22 a do loňského listopadu skutečně dokončili pouze čtyři. Ještě horší je výsledek, pokud jde o výstavbu zázemí pro sociální služby a sociální práci. Z plánovaných 112 jich je zatím slíbených 26 a hotový je jediný projekt.

Celkově pak považují kontroloři 45 procent projektů za neefektivní a 40 procent za neúčelné. „Některé nemělo město podle pravidel programu k podpoře vůbec vybrat,“ podotkla mluvčí NKÚ Jana Gabrielová. Ostré kritiky ze strany kontrolorů se dočkal například čtyřmilionový příspěvek pro příspěvkovou organizaci hlavního města, která si za něj koupila tři terénní auta, výsledek pro fungování služby byl však nulový. „Ani se nezvýšila kapacita služby,“ upozornili kontroloři.