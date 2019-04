Silničáři usilují o povolení kácet stromy podél dálnic. Brabec ale nechce dávat „bianco šek“

Ochranné pásmo dálnice má podle zákona sto metrů a silničáři chtějí, aby z něj zmizelo alespoň to nejhorší. Podle Jana Rýdla jsou události z uplynulého týdne dalším argumentem, aby znovu šli a přesvědčovali na odborech životního prostředí a majitele pozemků, ať je nechají stromy vykácet.

Dálnice D1 zůstala zablokovaná v noci na pátek. Kmeny bránily průjezdu v obou pruzích směrem na Brno a někde zasahovaly i do opačnému směru. Navíc už během čtvrtka silný vítr na dálnici několik stromů porazil, což omezovalo provoz. Silničáři je dokázali odklidit až po rozednění .

S kácením se spálila železniční správa

Pokud by začali s likvidací sami, dostali by se do podobné situace jako Správa železniční dopravní cesty před pěti lety. Došla ji trpělivost se zarůstajícími tratěmi a s odkazem na drážní zákon začala kácet. Ovšem inspektoři ji začali posílat pokuty.

Mimo lesy se totiž smějí kácet bez povolení jen menší stromy, které mají při výšce 130 centimetrů obvod do 80 centimetrů. To odpovídá průměru asi 25 centimetrů. Napětí nakonec tehdy zmírnila až domluva ministrů.

O volnějším režimu teď chtějí jednat i silničáři. S rozsáhlejším kácením ale počítat nemohou. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) je pro rozumnou vstřícnost v případech, kde skutečně hrozí nebezpečí. „Nechceme dát bianco šek na plošné kácení,“ poznamenal s tím, už teď mají tuzemské lesy problém s tím, že v důsledku kůrovcové kalamity mizí desítky milionů stromů.