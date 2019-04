Pokud bude Rafaj v mýtné kauze obviněn, čekám od něj rezignaci, prohlásil Babiš

Už v pátek si Rafaje vyslechli oba předsedové koaličních stran . Rafaj na setkání odmítl, že by schůzky k tendru na mýtný systém ovlivnily rozhodování jeho úřadu. Úřad podle něj rozhoduje nestranně a nezávisle. Babiš následně uvedl, že Rafaje zatím neodvolá.

Podle protokolu o provedení prohlídky policisté Rafajovi na několik hodin zabavili mobilní telefon, vzali mu stovky stran dokumentů, desítky flash disků a také 200 tisíc korun v hotovosti. U prohlídky byl šéf olomouckých vrchních žalobců Ivo Ištvan.

Rafaj v pátek uvedl, že podal stížnost proti březnovému policejnímu zásahu v sídle úřadu nejvyššímu státnímu zástupci a také u Ústavního soudu. Jeho advokát David Kojzar ve čtvrtek řekl televizi Prima, že příkazy soudu neobsahují téměř žádné odůvodnění a policie zabavila více listin, než soud povolil.

Případné odvolání je i v rukou prezidenta

V čele antimonopolního úřadu působí Petr Rafaj od roku 2009. Jeho první funkční období vypršelo v roce 2015. O dalším jeho působení rozhodovala vláda, kterou tehdy tvořila koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Nyní by měl Rafaj zastávat čelní funkci na úřadu do roku 2021. Předčasné odvolání by museli provést dva lidé – činí tak hlava státu, ovšem jen na návrh předsedy vlády.

Prezident Miloš Zeman však dal najevo, že by případnému návrhu na Rafajovo odvolání nevyhověl. V rozhovoru pro Mladou frontu Dnes přirovnal zásah policie na antimonopolním úřadu ke kauze z roku 2013, kdy policisté mimo jiné přišli na úřad vlády a následně padla Nečasova vláda. Prezident by bral v potaz pouze pravomocné soudní rozhodnutí.