Zaplaťte, žádá stále víc on-line deníků. Novináři placenému obsahu věří, Čechům se ale platit nechce

„Líbí se vám tento článek? Podpořte autora,“ píše se pod články na Foru 24. Na serveru iHned.cz jdou ještě dál: „Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře.“ A tyto weby nejsou zdaleka jediné. Jenže Češi si nekupují tištěná média. Prodeje podle posledních dat klesly skoro u všech deníků o deset procent. Přesto teď nově zavádí placenou internetovou část také regionální Deník.

„Už jsme si zvykli na to, že v mezinárodním hledisku máme dlouhodobě zpoplatněné zprávy u týdeníků jako je The Economist nebo u specializovaných médií. Nicméně deníková produkce nebo produkce během 24 hodin ještě naráží na problémy. Řada uživatelů internetu si zkrátka zvykla na to, že zprávy na internetu byly v počátku zdarma. Deníkové instituce si tak vytvářely jakoby in house konkurenci. Takže je to v podstatě taková z nouze ctnost a nutnost, kterou Deník a další instituce zpravodajského charakteru musí a budou dělat. Otázka je, do jaké míry je to udrží v určité rentabilnosti, která by pro ně byla přeživší,“ míní sociolog médií z New York University in Prague Tomáš Trampota.