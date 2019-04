Víkend bude polojasný až oblačný. Příští týden se ochladí ve čtvrtek

Počasí v následujících dnech pak bude spíš oblačné a zatažené, místy s deštěm či přeháňkami. V úterý se ještě teplota vyšplhá na 19 stupňů, ve středu už jen na 17 a pak nastane výrazné ochlazení. Ve čtvrtek mají být nejvyšší denní teploty jen 7 až 11 stupňů Celsia. V pátek se má podle předpovědi zase oteplit na 10 až 15 stupňů Celsia. Podobné počasí by pak mělo zůstat i o víkendu.

Noční mrazíky už by hrozit neměly

Počasí v nadcházejících čtyřech týdnech bude teplotně i srážkově spíše průměrné a nemělo by podle meteorologů vybočovat z hodnot obvyklých pro tuto část roku. „Týdenní průměry nočních minim předpokládáme kolem plus čtyř stupňů Celsia, v posledním týdnu předpovědi kolem plus šesti stupňů,“ uvedli meteorologové.

Současně očekávají, že nadcházející týden bude srážkově mírně nadprůměrný, další týdny sledovaného období by už měly být průměrné.