Architektka Seelichová: Otevřená věznice je takový trenažér na svobodu. Ale ne každý se tam hodí

V čem to tedy spočívá otevřená věznice, v čem se liší od uzavřené?

Otevřená věznice funguje dobře, když je to komunitní ubytování. To znamená, ne jako ve věznici, kterou známe z filmů, kde je dlouhá chodba a vpravo, vlevo jsou cely a každý tam sedí sám a čeká, až ho vyvedou ven. Tady je důležitý interaktivní sociální kontakt. Spíš mi to připomíná byt než hotel nebo věznici. A teď si vezměte, že bydlíte s lidmi, které jste si nevybrali, a všichni jsou trošku problematičtí, protože jinak by tam nebyli. Takže je to takový trenažer na svobodu, a ne každý vězeň se tam hodí.

A je to také velmi stresující, ono to sice vypadá na první pohled líp, ale je to stresující, a ne každý to ustojí psychicky. Je proto důležité, aby personál na to byl vyškolený. A to je třeba věc, která mě tady velmi mrzí. Dohodla jsem stáže pro personál, který tady začínal s pilotním projektem. Bohužel k nim nedošlo a myslím si, že to je pro zaměstnance dost těžké rozjet takový projekt, aniž by to měli sami zažité, tenhle způsob výkonu trestu. Já to mám jednoduché, já jsem v otevřených věznicích pracovala.

Proč si tedy myslíte, že mezi českými zástupci věznic či ministerstva spravedlnosti je malý zájem o tenhle ten typ věznic? Protože to nikdy Česko nezažilo, je to něco, nějaké novum, jako reakce organismu vypudit něco cizího?

Je to něco nového a jak jsem říkala, máme represivní složky a ty humánní, které se vždycky snaží o nějaké zlepšení. A čím je ta složka represivnější, tak je konzervativnější a tím víc se bojí, že se něco stane. Samozřejmě, není to jednoduché. A v České republice je to tak, že když se něco stane, tak za to může ředitel, ale ten nemá až tak moc podporu nadřízené organizace a už vůbec nemůže kontaktovat přímo ministerstvo.