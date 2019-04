Na Mars a zpět za sto hodin. Začal nový ročník projektu Expedice Mars

Od tohoto týdne se mladí zájemci mohou hlásit do nového ročníku projektu Expedice Mars. Umožňuje dětem z České a Slovenské republiky, aby si vyzkoušely, jaké by to bylo letět na rudou planetu. Během pětidenního simulovaného letu si posádka bude muset poradit s řadou nástrah, se kterými se ve vesmíru potýkají i skuteční astronauti.