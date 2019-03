Novým šéfem sněmovního školského výboru by měl být Martin Baxa. Nahradí Klause mladšího

Poslanecký klub ODS navrhne na předsedu sněmovního školského výboru místopředsedu strany Martina Baxu. Měl by nahradit Václava Klause mladšího, kterého nedávno vedení občanských demokratů ze strany vyloučilo. Na úterní tiskové konferenci před zahájením schůze sněmovny to řekl předseda poslaneckého klubu Zbyněk Stanjura. Předpokládá, že potvrzení volby by se mohlo uskutečnit na příští schůzi dolní komory ve středu 17. dubna.