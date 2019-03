Léky na předpis až domů. Lékárníci chtějí nabídnout novou službu

Už nyní nemusí řada pacientů chodit pro předpis k lékaři, protože elektronický recept dostanou do telefonu. Jenže do lékárny stále přijít musí – doručit domů léky na předpis zákon neumožňuje.

Situaci teď chtějí změnit některé lékárny, ale hlavně mnoho pacientů, především ti s handicapem nebo v důchodu. „V lékárně už jsem nebyl aspoň deset let, léky mi nosí buď asistent, nebo žena. Je to vlastně taky zásilkový prodej. Tak to pojďme legalizovat,“ komentuje to předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.

Návštěvní služba lékárníka

Proti zásilkovému prodeji přes internet se ale staví lékárnická komora. Argumentuje tím, že lékárník musí pacienta poučit, jak se daný přípravek na předpis používá. Komora proto nabízí jinou variantu, podle které by lékárníci donášeli medikamenty pacientům domů sami.