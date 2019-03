Výběr oboru, přijímačky, studium. Zaběhlou praxi chtějí školy otočit, aby studenti neodpadávali

Na zahraničních univerzitách se podle Mikuláše Beka pohybuje počet neúspěšných studentů mezi třemi a šesti procenty. V Česku jde o výrazně vyšší podíl; na Univerzitě Karlově nedokončilo v roce 2016/2017 první ročník bakalářského studia čtyřiatřicet procent posluchačů, na Masarykově univerzitě devětatřicet procent a na ČVUT dokonce čtyřiačtyřicet procent. V magisterských programech to bylo od třinácti do dvaceti procent.

„Téma neúspěšnosti je v českém akademickém prostředí vnímáno jako poměrně nevýznamné. Má ale rozměr ekonomický, dochází ke škodám. Vysoké školy drží kapacity poslucháren a učitelů, které nejsou efektivně využity. Studenti ztrácí rok života a mohli by přitom studovat to, co je pro ně vhodnější,“ míní rektor Masarykovy univerzity.

Připustil přitom, že přístup škol je spíše opačný. „Celá řada akademiků je přesvědčena o tom, že symptomem kvality školy je to, kolik studentů vyhodí v prvním ročníku, v prvním a druhém semestru,“ podotkl.