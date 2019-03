Marketingová propaganda barona Prášila vítězí, komentoval šéf ODS českou politiku

„Nikdy se v české politice tolik nekecalo jako v současnosti,“ řekl v úvodu programové konference Fiala. ODS podle něho nabízí alternativu vůči „nové české levici sdružené kolem politicko-ekonomického projektu pana Babiše“. První muž občanských demokratů zdůraznil, že komunisté znovu mluví do vlády. „A propaganda, nyní marketing, znovu vítězí nad skutečností,“ prohlásil Fiala.

Občanští demokraté na konferenci chtějí řešit své plány například na snížení byrokracie, zjednodušení a snížení daní a důchodové reformy. „Zatímco levice lidem rozdává ryby, naše filozofie je rozdávat lidem udice,“ uvedl předseda ODS.

Plány daňových změn

Strana se chce třeba v oblasti daní vrátit ke dvěma sazbám daně z přidané hodnoty místo nynějších tří – 21 procent, 15 procent a deset procent. Chce také umožnit lidem, aby posílali procentní bod ze sociálních odvodů na důchody svých rodičů nebo na zdravotní a sociální služby.

ODS prosazuje v daňové oblasti též zavedení paušální daně pro malé živnostníky, s čímž nedávno přišlo i vládní hnutí ANO. Nejsilnější opoziční strana by zrušila daň z nabytí nemovitosti a silniční daň. V reakci na záměry ČSSD zavést sektorovou, respektive bankovní daň občanští demokraté zdůrazňují, že žádné nové daně nechtějí.

Občanští demokraté by snížili odvody zaměstnavatelům za zaměstnance, kteří by pro ně pracovali na zkrácený úvazek. Živnostníkům by ulevili tím, že by zvýšili hranici příjmů k povinné registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun. V sociálních záležitostech by občanští demokraté vedle asignace části sociálních odvodů například zavedli daňový odpočet úroků z hypotéky i na další nemovitost, kterou například rodiče pořizují pro děti. Všechny mimořádné příjmy státu by směřovali do zvláštního fondu, aby byly peníze na důchodovou reformu.

Téma ODS – Václav Klaus mladší

Petr Fiala se obrátil ve své řeči také do stranických řad. ODS vnímá jako stranu velkého spektra názorů, má to ale své hranice. „Za hranicemi tradice ODS, za hranicemi přesvědčení ODS, programu a politiky ODS je například zpochybňování naší západní orientace, transatlantických spojenectví a závazků a více či méně nápadné koketování s východními autoritativními režimy,“ řekl. Za hranicemi je podle něho i neloajalita, neodpovědnost a anarchistický individualismus. „Toto je a bude pro mě jako lídra ODS červená čára,“ prohlásil Fiala.