E-neschopenky budou možná částečně povinné už od letošního července, opozice protestuje

Podle kritiků by měl stát projekt e-neschopenky plně spustit až od příštího roku, jak bylo původně schváleno. To podpořila i KSČM, a to v rámci návrhu místopředsedkyně svých poslanců a sociálního výboru Hany Aulické Jírovcové.

Občanští demokraté, TOP 09, STAN, lidovci i Piráti kritizovali sociální demokraty za to, že uspíšení e-neschopenky chtějí vložit do vládní novely, která měla původně projekt odsunout o dva roky. Aktuální změnu by už bylo možné pouze podpořit nebo odmítnout, nikoli ji upravit.

ČSSD se hájila tím, že úpravu převzala z obdobné poslanecké předlohy, kterou už sněmovní výbory projednávaly. ANO ústy svého poslance Marka Nováka požadovalo, aby novela mohla být sněmovnou schválena do konce března, ODS to ale zablokovala. Druhé kolo projednávání by měla dolní komora dokončit až za dva týdny.