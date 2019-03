Generál Pavel: Česká armáda za dvacet let v Alianci prokázala, že patří k těm nejlepším

Co výročí pro vás osobně znamená?

Pro mě to znamená ohromnou životní zkušenost, když si představím, že jsme před nějakými pětadvaceti lety všichni víceméně snili o tom, že bychom se mohli součástí Aliance stát. Nikdo z nás neočekával, že se to podaří tak rychle. A už vůbec bych nečekal, že se během dalších pár let dostane Čech do vojenského velení Aliance. Pro mě to byla nejenom zkušenost jako příslušníka armády a potom i náčelníka generálního štábu, když jsem viděl, jakou proměnou armáda prošla. A byla to i úžasná osobní zkušenost.

Pane generále, vy jste vstupoval do socialistické armády a za pětadvacet let jste se stal nejvyšším vojákem v aliančních strukturách.

To je pro mě důkazem toho, jak jiná je Aliance, než si mnozí z našich lidí myslí. Máme v hlavách pořád trochu zakořeněno, jak to fungovalo ve Varšavské smlouvě a v bývalém socialistickém bloku, a ani nám moc nedochází, že někde to mohlo a může fungovat jinak.

Přirovnával jsem to (vstup), jako když tým z amatérské ligy postoupí do profi ligy, s velkým nadšením ale naprosto bez znalosti, jak to v profi lize vlastně běhá – a po patnácti letech jsem stanul v čele té organizace. Pro mě to byla jedna velká Alenka v říši divů.